المصور الفوتوغرافي الذي ينقل صورة واقعية للمجتمع بعيداً عن ضغوط وسائل التواصل الاجتماعي

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

المصور الفوتوغرافي الذي ينقل صورة واقعية للمجتمع بعيداً عن ضغوط وسائل التواصل الاجتماعي

من دبي، يتعرف نسيم رمضان على المصور الفوتوغرافي وليد شاه الذي ينقل صورة واقعية للمجتمع بعيداً عن ضغوط وسائل التواصل الاجتماعي.

كما يلتقي نسيم بالدكتورة تاليا عراوي الأخصائية في الأخلاقيات الإكلينيكية ويتحدث معها عن القيود الاجتماعية التي تفرض قواعد الجمال ومظهر الشخص.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب نسيم رمضان على تويتر: nassimramadan@

شاهدوا الحلقة الكاملة عن هذا الموضوع هنا