التكنولوجيا تحول ماراثون لندن إلى حدث رقمي وسط وباء كورونا

يركض محمد طه في ماراثون لندن الشهير ويطلع على كيف تحول الماراثون إلى حدث رقمي في ظل وباء كورونا.

كما يتعرف محمد على الإجراءات المتبعة في الماراثون للحد من انتشار الفيروس بين المشاركين.