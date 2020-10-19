التكنولوجيا تحول ماراثون لندن إلى حدث رقمي وسط وباء كورونا
التكنولوجيا تحول ماراثون لندن إلى حدث رقمي وسط وباء كورونا
يركض محمد طه في ماراثون لندن الشهير ويطلع على كيف تحول الماراثون إلى حدث رقمي في ظل وباء كورونا.
كما يتعرف محمد على الإجراءات المتبعة في الماراثون للحد من انتشار الفيروس بين المشاركين.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@
حساب محمد طه على تويتر: @BBCTaha
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