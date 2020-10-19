فيروس كورونا: "المشيشي" يمنح المحافظين حرية فرض حظر التجول

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فيروس كورونا: "المشيشي" يمنح المحافظين حرية فرض حظر التجول

مكتب رئيس الوزراء التونسي "هشام المشيشي" أصدر بيانا وضح فيه أن المحافظين التونسيين لديهم السلطة على فرض حظر تجول في محافظتهم بدءا من الثلاثاء، بناءا على الوضع الاقتصادي وحالة التفشي، هذا في وقت سجلت فيه إيران الحصيلة الأعلى من الوفيات منذ بدء التفشي في فبراير/شباط الماضي.

وفي أورويا أعادت كل من "بلجيكا" و"إيطاليا" و"بولندا" فرض قيود جديدة على المواطنين بعد ارتفاع في عدد الإصابات.

وفي ظل هذه الموجة الجديدة من التفشي، كيف يمكن أن نقي أنفسنا من العدوى بكوفيد 19؟

هذه الموضوعات وغيرها تستمعون إليها في هذه الحلقة من بودكاست "غرفة أخبار كورونا"

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