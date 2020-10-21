محمد التوم في "بلا قيود" تخصيص %5 من الناتج المحلي للتعليم لم يتحقق بسبب الوضع الافتصادي

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محمد التوم في "بلا قيود" تخصيص %5 من الناتج المحلي للتعليم لم يتحقق بسبب الوضع الافتصادي

قال الدكتور محمد الأمين التوم وزير التربية والتعليم في السودان إن الحكومة الانتقالية تمكنت ولأول مرة من الالتزام بتوفير وجبة الفطور لجميع التلاميذ في مرحلة الأساس لأن

" تسرب عدد كبير من التلميذات على وجه الخصوص من المدارس كان بسبب الجوع" حسب تعبيره

وأوضح التوم أن مطالبته للحكومة بتخصيص ما يعادل 5 % من الناتج المحلي على الأقل للتعليم لم يتحقق لأن الحكومة الانتقالية ورثت نظاما اقتصاديا خربا وخزينة تكاد تكون فارغة، بجانب تبعات جائجة كورونا على اقتصاد البلاد.

وأكد التوم على أن وزارته اتخذت خطوات عملية لإصلاح المنظومة التعليمية في البلاد ووضع أسس متينة لتعليم جيد ومجاني للجميع بحلول 2030

وفيما يتعلق بالمناهج وتغييرها، يرى التوم أن الاتجاه العام وبغض النظر عن المادة الدراسية هو أن يؤخذ في الاعتبار عمر التلميذ واستعداد عقله لاستيعاب المادة.

وفيما يقال عن تقليص عدد سور القرآن المقررة في مرحلة معينة وما يثار من جدل بشأنها، أوضح التوم أن اختيار سورة لطفل في السادسة من عمره على سبيل المثال يجب أن يتم على أساس أهداف معينة ومقدرته على حفظها وفهمها دون عناء .

أما عن انتقادات نقابة المعلمين للوزارة فقد صرح وزير التعليم أنه لا يعير تلك التصريحات اهتماما "لأن النقابة صمتت عن تدهور النظام التعليمي على مدار 30 سنة" حسب قوله