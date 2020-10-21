فيروس كورونا: أسر أردنية تعارض قرار إغلاق رياض الأطفال.. ودولتان أوروبيتان تعيدان الإغلاق
فيروس كورونا: أسر أردنية تعارض قرار إغلاق رياض الأطفال.. ودولتان أوروبيتان تعيدان الإغلاق
انتشر هاشتاغ #لا_لإغلاق_الحضانات في الأردن ضمن رفض أسر أردنية لقرار الحكومة بإغلاق رياض الأطفال لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وفي ويلز وأيرلندا أعيد تطبيق الإغلاق التام قبيل عيد الميلاد، وسط مخاوف من "موجة ثانية" في دول أوروبية تشهد ارتفاعا في الحالات المسجلة بكوفيد 19.
فيما أقامت منظمة الهجرة الدولية غرف عزل عند معبر رأس جدير الليبي مع تونس الذي أغلقته الحكومة الليبية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
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