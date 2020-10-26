مذيعات متألقات ولكن قد يتعرضن للتمييز بسبب العمر

في سابقة لبرنامج Loose Women الذي يعرض على قناة ITV البريطانية أربع مذيعات سود يقدمن إحدى حلقاته التلفزيونية. وتأتي هذه الخطوة بعد انتقادت وجهت للشبكة التلفزيونية لقلة إبرازها مذيعين من خلفية غير بيضاء. فرص النساء في الحضور الإعلامي لا تقل فقط بسبب لون البشرة ولكن أيضاً بسبب العمر، حيث طالبت مؤخراً النائبة السابقة لزعيم حزب العمال هارييت هارمان Harriet Harman طالبت المؤسسة الحكومية البريطانية لتنظيم البث الاعلامي Ofcom بأن تنشر معلومات أكثر عن أعداد المذيعات الأكبر سنا اللواتي يعملن سواء في التلفزيون أو الاذاعة، إذ تقول Harman إن هناك ازدواجيةً في المعايير لدى شركات الاعلام التي تعتقد النضج والإقناع يلازمان المذيعين الرجال المتقدمين بالسن.