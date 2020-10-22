”مش هندخلك المدرسة من غير حجاب“ إجبار طالبات على ارتداء غطاء للرأس يثير جدلا في مصر
”مش هندخلك المدرسة من غير حجاب“ إجبار طالبات على ارتداء غطاء للرأس يثير جدلا في مصر
سجال وجدل على مواقع التواصل في مصر بعد قيام إحدى المدارس بمحافظة الشرقية بإجبار طالبات على ارتداء غطاء للرأس والتهديد بمنعهن من دخول المدرسة في حال عدم ارتدائه.
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