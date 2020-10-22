فيروس كورونا: فتح الحضانات في الأردن.. ومساعدات فرنسية لتونس

رئيس الوزراء الأردني "بشر الخصاونة" يصدر قرارا بتنفيذ حظر شامل أيام الجمعة وحتى نهاية العام بالإضافة إلى إجراءات أخرى، إلا أن هذا التشديد في القيود قابله تخفيف في آخر، حيث دفعت معارضة الأهالي الأردنيين الحكومة إلى إعادة فتح دور الحضانة بعد قرار سابق بإغلاقها.