فيروس كورونا: فتح الحضانات في الأردن.. ومساعدات فرنسية لتونس
رئيس الوزراء الأردني "بشر الخصاونة" يصدر قرارا بتنفيذ حظر شامل أيام الجمعة وحتى نهاية العام بالإضافة إلى إجراءات أخرى، إلا أن هذا التشديد في القيود قابله تخفيف في آخر، حيث دفعت معارضة الأهالي الأردنيين الحكومة إلى إعادة فتح دور الحضانة بعد قرار سابق بإغلاقها.
وفرنسا ترسل مواد طبية وأقنعة للوجه وأجهزة تنفس اصطناعي لتونس، كما وقع وزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لودريان" اتفاقا لتسليم تونس قسط أول بقيمة 100 مليون يورو كجزء من دعم مالي فرنسي ممتد على ثلاث سنوات.
أما أوروبيا، فقد قدم الاتحاد الأوروبي مقترحا لإعادة هيكلة منظمة الصحة العالمية بهدف زيادة الشفافية في حالات الطوارئ الصحية.
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