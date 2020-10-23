من الفائز في مناظرة ترامب وبايدن الأخيرة؟

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من الفائز في مناظرة ترامب وبايدن الأخيرة؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن يتبادلان الاتهامات بشأن التهرب الضريبي والفساد المالي في آخر مناظرة بينهما قبل الانتخابات.

شاركوا في استطلاع الرأي حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية وسنعرض بعض تعليقاتكم في تغطية خاصة للانتخابات على برنامج بي بي سي تريندنغ.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: