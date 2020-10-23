مواقف مفصلية في حياة الأسرة

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مواقف مفصلية في حياة الأسرة

سينما بديلة تقدم أعمالًا تلتقط مواقف مفصلية داخل الأسرة وتترك علامة في حياة شخصياتها.

فيلم 'إخوان' للمخرجة التونسية مريم جعبر يتناول تفاصيل حياة أسرة تونسية عاد أحد أبناءها من رحلة دامت عدة سنوات تثير علامات الاستفهام والريبة من حوله. فاز هذا الفيلم بأكثر من 60 جائزة حول العالم وكان قد رشح للمنافسة في مسابقة الاوسكار عام 2020 في فئة الأفلام القصيرة.

فيلم “نزهة مع أبي” يجمع أبا وابنه في نزهة في الريف الإنجليزي في طريقهما للتواصل مع شخصية غادرت عالمهما ولكن تأثيرها لا يزال باقيا.

‏في فيلم 'خالو وأنا' للمخرج دانييل سيف، يحاول الطفل دانيال البحث عن فتاة مناسبة لخاله الذي يشكل مصدر انبهار له.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).