بي بي سي ترندينغ: توضيح وتصحيح

عرض برنامج بي بي سي ترندينغ يوم الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول فقرة حول النداء الذي وجهته أحلام التميمي لملك الأردن تطالبه فيه بلم شملها مع زوجها الذي أبعد من الأردن.

وأحلام التميمي هي مواطنة أردنية أدينت في إسرائيل بالضلوع في تخطيط وتنفيذ تفجير انتحاري بمدينة القدس عام 2001 أدى لمقتل خمسة عشر شخصاً من بينهم ثمانية أطفال وصدرت بحقها عدة أحكام سجن مؤبدة.

وقد أطلق سراحها ورحلت إلى الأردن عام 2011 بموجب صفقة بين حركة حماس وإسرائيل، لكنها لا تزال على قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي الإف بي أي، لأكثر المطلوبين للمحاكمة بتهم الضلوع في جرائم إرهابية بسبب مشاركتها في التخطيط لقتل مواطنين أمريكيين.