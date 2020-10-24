هل مهنة سائقي الشاحنات في خطر؟

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هل مهنة سائقي الشاحنات في خطر؟

في 4تك هذا الأسبوع، يطلع فريق البرنامج على ثلاثة مواضيع من الولايات المتحدة وسويسرا.

من الولايات المتحدة الأمريكية، يتعرف نسيم رمضان على الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بمستقبل الزراعة.

فكيف ستغير هذه التكنولوجيا طريقة عمل المزارعين والمزارع؟

وأيضاً من الولايات المتحدة، نتعرف مع داليا حيدر عن الدور التي تلعبه الشاحنات ذاتية القيادة في مستقبل سائقي الشاحنات.

أثيرت مخاوف العديد من العمال بعد توجه شركات عديدة إلى استبدال سائقي الشاحنات بشاحنات ذاتية القيادة لأسباب مادية ولوجستية.

يقوم باحثون في جامعة ETH Zurich باستخدام التركيبة الجينية للفيروس الناقل لوباء كوفيد-19 لتعقب انتشار المرض على مستوى العالم.

يتحدث أنيس القديحي مع إحدى علماء الجامعة للتعرف أكثر عن هذا الموضوع.

شاهدوا هذه الحلقة من برنامج 4تك يوم السبت الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش على شاشة بي بي سي عربي.

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