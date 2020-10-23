عبد اللطيف وهبي في "بلا قيود" لا نريد حزباً يتماهى مع الدولة أو يكون وسيلة من جانب أية جهة ضد أخرى.

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عبد اللطيف وهبي في "بلا قيود" لا نريد حزباً يتماهى مع الدولة أو يكون وسيلة من جانب أية جهة ضد أخرى.

قال عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض في المغرب إنهم يريدون أن يكون الحزب مستقلاً يشتغل في إطار الدولة ولكن لا يتماهى معها ولا يشتغل بين أحضان السلطة.

وأضاف وهبي أنهم يرغبون أن يفتحوا حواراً مع جميع الأحزاب والمساهمة في العملية الديمقراطية لا أن يكون وسيلة لأي جهة قد تستخدمهم في مواجهة هذا الطرف أو ذاك.

واشار وهبي إلى أن التجارب أكدت فشل جميع الأحزاب التي كانت بين أحضان السلطة في العالم العربي ما يدعو إلى تكوين أحزاب بعيدة عن السلطة حسب رأيه.

وذكر وهبي أنه فتح حواراً داخل حزبه مع من وصفهم بالقادة الحقيقيين "وأما الآخرون فلا يستحقون أن يتكلم معهم أحد لأنهم لا يشكلون أي قوة داخل الحزب" حسب وصفه .