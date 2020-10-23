فيروس كورونا: : أوروبيا: الوضع أسوأ مما كان عليه في الربيع والمغرب: تطور "مقلق"

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فيروس كورونا: : أوروبيا: الوضع أسوأ مما كان عليه في الربيع والمغرب: تطور "مقلق"

تشهد دول أوروبية عديدة المزيد من الإجراءات المشددة لاحتواء الموجة الثانية لفيروس كورونا ومنها: إغلاق تام في أيرلندا، وحظر تجول في إيطاليا وإغلاقات جزئية في المملكة المتحدة والتشيك إضافة إلى فرض الكمامات في بعض شوارع العواصم الأوروبية ومن بينها برلين.

والمغرب يسجل ثلاثا وخمسين وفاة جديدة بفيروس كوررونا في يوم واحد وحصيلة إصابات قياسية تجاوزت أربعة آلاف.

والولايات المتحدة تقر عقار "ريمديسفير" علاجا لفيروس كورونا.

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