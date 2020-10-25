فيروس كورونا: في إيطاليا:غضب وتخوف من الاقتصاد وإسبانيا تفرض "الطواريء"
فيروس كورونا: في إيطاليا:غضب وتخوف من الاقتصاد وإسبانيا تفرض "الطواريء"
تتواصل إجراءات الحظر والإغلاق في العديد من دول أوروبا بسبب الارتفاع القياسي للإصابات، لكن إيطاليين غاضبون بسبب الاقتصاد.
وإسبانيا تعلن حظرا إلزاميا وشاملا.
وثلثا سكان فرنسا في حظر تجول ليلي.
ونائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس" يواصل الحشد الانتخابي رغم إصابة عدد من معاونيه بفيروس كورونا.
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