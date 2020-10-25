فيروس كورونا: في إيطاليا:غضب وتخوف من الاقتصاد وإسبانيا تفرض "الطواريء"

تتواصل إجراءات الحظر والإغلاق في العديد من دول أوروبا بسبب الارتفاع القياسي للإصابات، لكن إيطاليين غاضبون بسبب الاقتصاد.