إيفانكا ترامب وجاريد كوشنير يهددان بإجراء قانوني ضد إعلانين في "تايمز سكوير"
إيفانكا ترامب وجاريد كوشنير يهددان بإجراء قانوني ضد إعلانين في "تايمز سكوير"
هددت إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنير باتخاذ إجراءات قانونية ضد لوحات إعلانية في مدينة نيويورك تظهرهما وكأنهما "غير مباليين تجاه المعاناة من فيروس كورونا" ورد من "مشروع لينكولن" الذي يقف وراء الإعلانين.
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