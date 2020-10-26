كيف تعرفنا الجينات على مسار انتشار كوفيد-19؟

الفيروسات تنشأ عادة تحورا جزئياً مرة كل اسبوعين في المتوسط وهو ما يمكن العلماء من اكتشاف مسار انشار العدوى لدى كل مصاب أو مجموعة من المصابين في أي مدينة وما اذا كانت العدوى قد استوردت من الخارج أو انها ضمن بؤرة الانتشار المحلي.