كيف تعرفنا الجينات على مسار انتشار كوفيد-19؟
كيف تعرفنا الجينات على مسار انتشار كوفيد-19؟
يقوم باحثون في جامعة ETH Zurich باستخدام التركيبة الجينية للفيروس الناقل لوباء كوفيد-19 لتعقب انتشار المرض على مستوى العالم.
الفيروسات تنشأ عادة تحورا جزئياً مرة كل اسبوعين في المتوسط وهو ما يمكن العلماء من اكتشاف مسار انشار العدوى لدى كل مصاب أو مجموعة من المصابين في أي مدينة وما اذا كانت العدوى قد استوردت من الخارج أو انها ضمن بؤرة الانتشار المحلي.
يتحدث أنيس القديحي مع إحدى علماء الجامعة للتعرف أكثر عن هذا الموضوع.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
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