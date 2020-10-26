هل تهدد الشاحنات ذاتية القيادة وظائف سائقي الشاحنات في المستقبل؟
هل تهدد الشاحنات ذاتية القيادة وظائف سائقي الشاحنات في المستقبل؟
من الولايات المتحدة الأمريكية نتعرف مع داليا حيدر عن الدور التي تلعبه الشاحنات ذاتية القيادة في مستقبل سائقي الشاحنات.
أثيرت مخاوف العديد من العمال بعد توجه شركات عديدة إلى استبدال سائقي الشاحنات بشاحنات ذاتية القيادة لأسباب مادية ولوجستية.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@
حساب داليا حيدر على تويتر: DaliaHaidarTV@
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