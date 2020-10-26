هل تهدد الشاحنات ذاتية القيادة وظائف سائقي الشاحنات في المستقبل؟

من الولايات المتحدة الأمريكية نتعرف مع داليا حيدر عن الدور التي تلعبه الشاحنات ذاتية القيادة في مستقبل سائقي الشاحنات.