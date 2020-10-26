فيروس كورونا: "لقاح أكسفورد" يحفز إستجابة مناعية قوية لدى كبار السن

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فيروس كورونا: "لقاح أكسفورد" يحفز إستجابة مناعية قوية لدى كبار السن

نجح اللقاح الذي تطوره جامعة "أكسفورد" البريطانية في إنتاج إستجابة مناعية قوية لدى مجموعات من كبار السن والشباب، فاللقاح الذي تطوره شركة "أسترازينيكا" نجح في تحفيز الأجسام المضادة وخلايا T لدى كبار السن، فما هي الخلايا T وما دورها في مكافحة العدوى بكوفيد 19؟

هذا في وقت اتفقت فيه قطر على شراء كميات من لقاح شركة "مودرنا" الأمريكية الذي يمر الأن بالمرحلة الثالثة من التجارب السريرية، فيما تشهد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الحصيلة اليومية الأكبر من الإصابات في التاريخ، وتفقد إيران حالة وفاة كل أربع دقائق.

هذه الموضوعات تستمعون إليها في هذه الحلقة من بودكاست "غرفة أخبار كورونا"

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