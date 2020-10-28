الرئيس الجزائري ينقل إلى المستشفى العسكري بسبب إصابته بأعراض كورونا
الرئيس الجزائري ينقل إلى المستشفى العسكري بسبب إصابته بأعراض كورونا
قال بيان لرئاسة الجمهورية في الجزائر، إن الرئيس عبد المجيد تبون نقل إلى المستشفى العسكري عين النعجة. ويأتي هذا بعد تأكيد مصادرجزائرية إصابته بأعراض كوفيد-19. وأضاف البيان بأن حالته الصحية مستقرة، ويتابع نشاطاته العادية من هناك.
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