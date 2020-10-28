عبد اللطيف وهبي في "بلا قيود" الائتلاف مع حزب العدالة والتنمية احتمال وارد

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عبد اللطيف وهبي في "بلا قيود" الائتلاف مع حزب العدالة والتنمية احتمال وارد

أكد عبد اللطيف وهبي أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة المعارض في المغرب على ضرورة تواجد الإسلام السياسي على الساحة الحزبية ما دام يعبر عن فكر سياسي لإتاحة المجال لمحاورته. ويرى أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة أن عدم إعطاء الأحزاب الإسلامية فرصة المشاركة بآرائهم في إدارة الشأن العام قد يولد الفكر الإرهابي المتطرف.

وأضاف وهبي أنه سيأتي اليوم الذي سيقتنع فيه الشعب المغربي بأن اختلافهم هو فقط في رؤيتهم لإدارة شئون البلاد وليس اختلاف في العقيدة.

أما عن فرص ائتلاف حزب الأصالة والمعاصرة مع حزب العدالة والتنمية بعد انتخابات 2021 فقد علق وهبي بأن كل الإحتمالات وارده.