شارلي إيبدو تثير غضب تركيا بعد نشرها رسما يسخر من أردوغان

نشرت صحيفة شارلي إيبدو رسما كاريكاتوريا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اعتبرته الحكومة التركية مهينا ومسيئا للرئيس. وجاء هذا الرسم في خضم أزمة بين تركيا وفرنسا على خلفية الرسمومات التي اعتبرت مسيئة للنبي محمد، وحملة مقاطعة المنتجات الفرنسية.