مسلمة محجبة سمراء ممتلئة القامة في عرض أزياء لكسر الصور النمطية
مسلمة محجبة سمراء ممتلئة القامة في عرض أزياء لكسر الصور النمطية
تعاقدت دار عرض للأزياء بريطانية مع مسلمة محجبة من ذوات الوزن الزائد من أجل تقديم آخر مجموعة من الألبسبة النسوية لها، في مبادرة تهدف إلى كسر الحواجز المتعلقة بلون البشرة والانتماء الديني ومفهوم الرشاقة لدى المرأة.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
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