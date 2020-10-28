مسلمة محجبة سمراء ممتلئة القامة في عرض أزياء لكسر الصور النمطية

تعاقدت دار عرض للأزياء بريطانية مع مسلمة محجبة من ذوات الوزن الزائد من أجل تقديم آخر مجموعة من الألبسبة النسوية لها، في مبادرة تهدف إلى كسر الحواجز المتعلقة بلون البشرة والانتماء الديني ومفهوم الرشاقة لدى المرأة.