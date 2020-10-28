فيروس كورونا: لماذا تسجل أوروبا معدل وفيات قياسي خلال الأسبوع الأخير؟
فيروس كورونا: لماذا تسجل أوروبا معدل وفيات قياسي خلال الأسبوع الأخير؟
أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون العودة إلى الحجر الصحي أما المستشارة الألمانية ميركل فقد أعلنت غلق المطاعم مرة أخرى.
وإيران تسجل أكبر حصيلة وفيات يومية بسبب الوباء.
والأردن يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية منذ تفشي الوباء في مارس آذار الماضي.
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