رمزية الأب الحاضر الغائب

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رمزية الأب الحاضر الغائب

سينما بديلة تطرح معالجات سينمائية حول رمزية الأب في حياة الطفل وفي مخيّلته من خلال أعمال درامية ورسوم متحركة من مصر وأوروبا الشرقية.

‏فيلم التحريك 'Father' أو 'أبي' هو عبارةٌ عن خمسِ قصص متداخلة يرويها خمسة مخرجين من روسيا وكرواتيا وبلغاريا وألمانيا وحصل على أكثر من 100 جائزة من مهرجانات حول العالم . يقدم فيلم 'Father' تجارب شخصية حول العلاقة بالأب من خلال حوار متخيّل يضع الأب في قفص الاتهام.

المشرف على المشروع إيفان بوغدانوف قال إن نقطة انطلاق الفيلم كانت تقديم مقاربة بين السلطة الأبوية ورمز الدولة في الأنظمة الشمولية.

نهاية دور العرض؟

على ضوء ما أعلنته دور عرض كبرى وأخرى مستقلة عن إغلاق أبوابها إلى أجل غير مسمى، نتعرف على التأثير بعيد المدى لجائحة الكورونا على دور العرض السينمائي من خلال الخبيرة في معهد الفيلم البريطاني هيلين دي ويت والمحلل السينمائي علاء كركوتي.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).