هل تساهم دراسة الجينات في مواجهة انتشار كوفيد-19؟

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هل تساهم دراسة الجينات في مواجهة انتشار كوفيد-19؟

في حلقة 4تك هذا الأسبوع نتناول موضوعات تقنية مختلفة من لوزان وبرشلونة وزيورخ.

اطلع نسيم رمضان على آخر التقنيات للتعرف على وظائف الحبل الشوكي وعلاقته ببقية أعضاء الجسد والأعصاب.

كما تحدثت داليا حيدر مع باحث في المعالجة الحيوية عن كيفية توظيف أحد أنواع البكتيريا لإعادة تدوير هواتفنا.

وأخيرا من زيورخ، نتعرف مع أنيس قديحى على أحدث الدراسات التي تتناول علاقة الجينات بوباء كوفيد-19.

شاهدوا هذه الحلقة من برنامج 4تك يوم السبت الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش على شاشة بي بي سي عربي.

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