فيروس كورونا: هل يتوفر للناخبين الجزائريين إجراءات وقائية؟ وما شروط أداء العمرة حاليا؟
فيروس كورونا: هل يتوفر للناخبين الجزائريين إجراءات وقائية؟ وما شروط أداء العمرة حاليا؟
أعلنت الصحة الجزائرية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا تزامنا مع استفتاء على تعديلات دستورية توصف بأنها طريق للديمقراطية
السعودية تستقبل أولى الرحلات الجوية لمعتمرين وزوار من خارج المملكة بعد شهور من التوقف بسبب وباء كورونا
والسلطات في كردستان العراق تقرر تعليق الدوام في مدارس الإقليم
وإغلاق ثان يبدأ في بريطانيا الخميس المقبل في ظل ردود فعل متباينة
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