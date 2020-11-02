بين ترامب وبايدن: لمن يصوت المسلمون والعرب في الانتخابات الأمريكية؟
ساعات قليلة تفصلنا عن معرفة من سيكون الرابح في الانتخابات الأمريكية، الجمهوري دونالد ترامب أم الديمقراطي جو بادين؟ في تغطية خاصة من بي بي سي إكسترا نلقي الضوء على ثلاثة أصوات من أصول عربية.
فادي مواطن أمريكي من أصول عربيّة هاجر من فلسطين منذ ١٩ عاما بهدف دراسة علوم الكمبيوتر واليوم هو أول مرشح مسلم من أصول عربيّة لمجلس الشيوخ مدعوما من الحزب الديموقراطي. أما محمود فتعرّض كمهاجر عربي إلى مضايقات عديدة من بعض المتشددين لكنه عاش الحلم الأمريكي. جميلة حمامي أمريكيّة من أصول تونسيّة ناشطة حقوقية، ومن أهم أهدافها ونشاطاتها مساندة المهاجرين المثليين والأقليات العرقية والدينية.
يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.
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