وباء كورونا أجبر البعض على الاقتراض

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وباء كورونا أجبر البعض على الاقتراض

بينما يواصل العالم مواجهته لانتشار وباء كورونا , الكثيرون يعانون من التبعات المادية لانتشار هذا الوباء , وفي بريطانيا التي تواجه حاليا الموجة الثانية من الوباء

وضعت سلطة ضبط السلوك المالي في بريطانيا FCA خططا تلزم البنوك باستمرار تقديم الدعم المادي اللازم لأولئك الذين يعانون من صعوبات مالية نتيجة الاثار الاقتصادية التي تسبب بها فيروس كورونا.

سوسن صبوح تحدثت الى خليل وهو موظف عراقي متقاعد اقترض من مصرف خاص في فترة انتشار فيروس كورونا لكنه ليس سعيدا بتجربة الاقتراض. سألته أولا عن سبب اقتراضه من المصرف