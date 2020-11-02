تقنية جديدة للتعرف على وظائف الحبل الشوكي
تقنية جديدة للتعرف على وظائف الحبل الشوكي
نتعرف مع نسيم رمضان على أحدث الابتكارات التي تطلعنا على وظائف الحبل الشوكي وعلاقته ببقية أعضاء الجسد والأعصاب.
تحدثنا نوال كيناني طالبة الدكتوراه في جامعة إي بي إف إل السويسرية عن هذه التقنيات ودورها في التعرف أكثر على وظائف الحبل الشوكي.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@
حساب نسيم رمضان على تويتر: nassimramadan@
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