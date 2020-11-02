تقنية جديدة للتعرف على وظائف الحبل الشوكي

نتعرف مع نسيم رمضان على أحدث الابتكارات التي تطلعنا على وظائف الحبل الشوكي وعلاقته ببقية أعضاء الجسد والأعصاب.

تحدثنا نوال كيناني طالبة الدكتوراه في جامعة إي بي إف إل السويسرية عن هذه التقنيات ودورها في التعرف أكثر على وظائف الحبل الشوكي.