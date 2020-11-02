استخدام البكتيريا لإنتاج أجهزة إلكترونية جديدة
استخدام البكتيريا لإنتاج أجهزة إلكترونية جديدة
نتعرف مع داليا حيدر في هذا التقرير على كيفية الاستفادة من أحد أنواع البكتيريا في إنتاج هواتف جديدة.
من إسبانيا، يطلعنا طوني دورادو الباحث في المعالجة الحيوية على طريقة توظيف البكتيريا لإعادة تدوير هواتفنا.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@
حساب داليا حيدر على تويتر: DaliaHaidarTV@
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