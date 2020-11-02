فيروس كورونا: ترامب يسخر من كورونا ويعد "بطرد" فاوتشي بعد الانتخابات

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فيروس كورونا: ترامب يسخر من كورونا ويعد "بطرد" فاوتشي بعد الانتخابات

نادى أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحد التجمعات الانتخابية الأخيرة بطرد كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة "د/أنطوني فاوتشي"، وترامب يعدهم بتحقيق ذلك بعد الانتخابات.

أما نادي الأسير الفلسطيني فهاجم إسرائيل بعد الإعلان عن اكتشاف 11 إصابة بكوفيد 19 لمعتقلين فلسطينين في أحد السجون الإسرائيلية، لكن المحلل السياسي الإسرائيلي "إيدي كوهين" رأى أن معاملة المعتقلين الفلسطينين "أفضل من السجناء الإسرائيلين"

وفي مصر، هدد رئيس الوزراء "مصطفى مدبولي" باللجوء لإجراءات أعنف إن لم يلتزم المواطنون.

هذا في وقت بدأ فيه الأردن تطبيق إغلاق جزئي للمحال التجارية والمراكز الترفيهية وتمديد ساعات حظر التجول الليلي، لكن هل السبب وراء الإجراءات الجديدة في الأردن صحي أو سياسي؟ سألنا سهير جرادات المحللة السياسية من عمان.

كل تلك الموضوعات تستمعون إليها في هذه الحلقة من بودكاست "غرفة أخبار كورونا"

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