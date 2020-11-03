BBC News
, عربي
إذهب الى المحتوى
أقسام
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
برامجنا
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
برامجنا
ما معنى عبارة Saving Money؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو
ما معنى عبارة Saving Money؟
قبل ساعة واحدة
الأكثر مشاهدة
8:56
فيديو,
أرمينيا وأذربيجان: قصة الحرب التي تتوارثها الأجيال
, المدة 8,56
2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
4:01
فيديو,
الكشف عن منفذ اقتحام الحرم المكي بسيارته
, المدة 4,01
2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
فيديو,
مباشر: تلفزيون بي بي سي عربي
30 أغسطس/ آب 2019
2:52
فيديو,
لماذا قد تتأخر نتيجة الانتخابات الأمريكية في الظهور؟
, المدة 2,52
قبل 2 ساعة
2:09
فيديو,
هل تستطيع الحيوانات التواصل مع البشر؟
, المدة 2,09
قبل 3 ساعة
3:10
فيديو,
فيروس كورونا: كيف أصبحت أمي من أكبر المروجين لنظرية المؤامرة؟
, المدة 3,10
2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
4:03
فيديو,
مسلمة محجبة سمراء ممتلئة القامة في عرض أزياء لكسر الصور النمطية
, المدة 4,03
28 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
1:29
فيديو,
زلزال تركيا: إنقاذ طفلة ذات ثلاث سنوات بعد 65 ساعة
, المدة 1,29
2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
3:00
فيديو,
الانتخابات الأمريكية 2020: ما هي تكلفة الحملات الدعائية؟ ومن يدفعها؟
, المدة 3,00
2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
0:42
فيديو,
بالفيديو: سيارة تهوي من علو سبعة طوابق ونجاة السائق
, المدة 0,42
12 أغسطس/ آب 2017