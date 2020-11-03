الإعدام: عقوبة رادعة أم سلب لأهم حق إنساني؟

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الإعدام: عقوبة رادعة أم سلب لأهم حق إنساني؟

جدل في الأردن بشأن تحديد أعلى عقوبة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الجنائية، أبرزها مؤخراً ما عرف بجريمة الزرقاء، التي راح ضحيتَها مراهق يبلغ من العمر ستةَ عشرَ عاماً، تعرض خلالها لفقئ عينيه وقطعِ يديه، على يد بلطجية.

ففيما يطالب حقوقيون أردنيون بإلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبات أخرى، تتصاعد دعوات في الشارع الأردني للجوء لتطبيق هذه العقوبة.

يتشابه هذا الجدل مع ما يجري في الكثير من الدول حول العالم حول ما إذا كان تطبيق عقوبة الإعدام ضرورياً أم سالباً لأهم حق إنساني وهو حق الحياة.