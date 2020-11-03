المعتقل الفلسطيني ماهر الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام
المعتقل الفلسطيني ماهر الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام
يواصل المعتقل الفلسطيني ماهر الأخر الإضراب عن الطعام بعد 100 يوم. وتعتقل السلطات الاسرائيلية الأخرس منذ يوليو/ تموز الماضي، في سياسة تستخدمها لاحتجاز مقاتلين تشتبه بهم من دون توجيه تهم إليهم. وتتهمه السلطات الإسرائيلية بالانتماء إلى "الجهاد الإسلامي"، وهو ما ينفيه الأخرس.
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