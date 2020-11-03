المعتقل الفلسطيني ماهر الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام

يواصل المعتقل الفلسطيني ماهر الأخر الإضراب عن الطعام بعد 100 يوم. وتعتقل السلطات الاسرائيلية الأخرس منذ يوليو/ تموز الماضي، في سياسة تستخدمها لاحتجاز مقاتلين تشتبه بهم من دون توجيه تهم إليهم. وتتهمه السلطات الإسرائيلية بالانتماء إلى "الجهاد الإسلامي"، وهو ما ينفيه الأخرس.