مريم المهدي في "بلا قيود" التطبيع مع إسرائيل يؤدي لانقسام سياسي ومجتمعي

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مريم المهدي في "بلا قيود" التطبيع مع إسرائيل يؤدي لانقسام سياسي ومجتمعي

قالت مريم الصادق المهدي نائبة رئيس حزب الأمة القومي للعلاقات الخارجية والاتصال السياسي إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يُعد مصلحة أساسية للسودان ولكنها ترفض ربطه بالتطبيع مع إسرائيل

. أوضحت مريم المهدي أن ربط القضيتين يشكل خطورة لأنه يؤدي إلى انقسام داخل الجسم السياسي والمجتمع السوداني،مشيرة إلى قانون ساري المفعول يجرم التعامل مع إسرئيل.

وطالبت مريم الصادق المهدي بإيجاد رؤية واضحة لمصالح السودان وعلاقاته من منظور سوداني. وأضافت نائبة رئيس حزب الأمة القومي للعلاقات الخارجية والاتصال السياسي أن وجود تلك الرؤية من قبل برلمان منتخب يرضى عنه الشعب سيكون محل ترحيب وأنهم "لا يخونون أحدا ولا يُسمح لأحد بتخوينهم بسبب رأيهم" حسب تعبيرها