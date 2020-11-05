المرشحة الأردنية روان بركات: "فقداني لبصري ليس هو ما يؤهلني لأكون نائباً فعالاً"
المرشحة الأردنية روان بركات: "فقداني لبصري ليس هو ما يؤهلني لأكون نائباً فعالاً"
أثار قرار المواطنة الأردنية روان بركات الترشح لانتخابات مجلس النواب الأردني، المزمع إجراؤها يوم العاشر من نوفمبر تشرين الثاني، ردود فعل متباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كونها أول كفيفة تترشح في تاريخ الانتخابات النيابية الأردنية.
وتأمل روان للوصول إلى مجلس النواب لكي تتمكن من تحقيق برنامجها الانتخابي الذي يركز على تطوير العملية التعليمية وتلبية طموح الشباب كما أخبرت مراسل بي بي سي إكسترا في الأردن محمد عدنان في حديثها إليه.