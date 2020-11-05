المرشحة الأردنية روان بركات: "فقداني لبصري ليس هو ما يؤهلني لأكون نائباً فعالاً"

أثار قرار المواطنة الأردنية روان بركات الترشح لانتخابات مجلس النواب الأردني، المزمع إجراؤها يوم العاشر من نوفمبر تشرين الثاني، ردود فعل متباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كونها أول كفيفة تترشح في تاريخ الانتخابات النيابية الأردنية.