فيروس كورونا: سلالة جديدة من كورونا تصيب حيوان "المنك" وتنتقل إلى الإنسان في الدنمارك

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فيروس كورونا: سلالة جديدة من كورونا تصيب حيوان "المنك" وتنتقل إلى الإنسان في الدنمارك

الحكومة الدنماركية تعدم 17 مليونا من حيوانات المنك بعد رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا يمكنها الانتقال إلى البشر، حيث أصيب العشرات ممن كانوا على اتصال مباشر مع الحيوانات المصابة، وهو ما دفع الحكومة إلى إغلاق مناطق عدة في إقليم "جوتلاند الشمالي" وفرض حظر تجول على 280 ألف مواطن دانماركي لمنع انتشار الفيروس.

منظمة الصحة العالمية أسمت الفيروس "سارس – كوف 2" الجديد وقالت في بيان إن دراسات تقام حاليا لمعرفة خطورة السلالة الجديدة وإمكانية انتقالها من إنسان لآخر.

هذا في وقت قد يتأخر فيه تسليم الشحنات الأولى من لقاح جامعة "اكسفورد" البريطانية، فمدير التجارب بالجامعة لم يحدد موعدا محددا لبدء تسليم الشحنات ولكنه رجح أن يكون بداية العام القادم.

وأوروبيا، دخلت إنجلترا اليوم الأول من الإغلاق الجزئي بعد ارتفاع كبير في عدد الوفيات وصل ل 492 حالة في يوم واحد.

هذه الموضوعات تستمعون إليها في هذه الحلقة من بودكاست "غرفة أخبار كورونا"

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