كيف تساعد الأقمار الاصطناعية متناهية الصغر في دراسة المناخ والتغيرات البيئية على الأرض؟

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كيف تساعد الأقمار الاصطناعية متناهية الصغر في دراسة المناخ والتغيرات البيئية على الأرض؟

في حلقة 4تك هذا الأسبوع نعرض لكم مواضيع مختلفة من برشلونة وبيت لحم وميونخ.

تتحدث داليا حيدر مع أحد علماء جامعة UPC في مدينة برشلونة للتعرف على مشروع يراقب التغيرات المناخية من خلال إرسال قمرين اصطناعيين صغيرين إلى الفضاء.

ومن جامعة TUM في مدينة ميونخ الألمانية، يطلع أنيس القديحي من خلال حديثه مع البروفيسور جوردون تشينغ على مشروع يسعى إلى ابتكار بشرة للإنسان الآلي مشابهة لبشرة الإنسان.

وأخيراً من بيت لحم، طور شابٌ فلسطيني حقيبة ذكية لإنقاذ حياة المصابين من الغازات والحرائق في حالات الطوارئ.

شاهدوا هذه الحلقة من برنامج 4تك يوم السبت الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش على شاشة بي بي سي عربي.

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