ناصر جابي في "بلا قيود" السلطة التنفيذية فشلت في إجراء حوار مجتمعي والحراك مستمر

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ناصر جابي في "بلا قيود" السلطة التنفيذية فشلت في إجراء حوار مجتمعي والحراك مستمر

قال الدكتور ناصر جابي الأكاديمي والناشط في الحراك في الجزائر، إنّ العديد من القوى السياسية لا تعتد بالاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جرى مؤخرا، وإنّ لم تتوفر مسوغات قانونية تحول دون إجرائه.

وعبّر جابي عن اعتقاده بفشل السلطة التنفيذية في الجزائر في إنجاز حوار مجتمعي حول الدستور، وأن البداية الجديدة التي أرادت السلطة الجزائرية انطلاقها بالاستفتاء على التعديلات الدستورية لم تتحقق بسبب الإقبال الضعيف عليه.

وأكد جابي على استمرار الحراك لأنه يشكل ثورة سلمية تحدث في الجزائر لأول مرة منذ الاستقلال، وأن المشكلة تكمن في النظام السياسي في الجزائر الذي يستعصي على التغيير، حسب تعبيره.

ودعا جابي السلطات الجزائرية إلى الاستفادة من الفرصة الحالية وأن يقتنعوا بخطأ المسار الذي مشوا فيه من انتخابات رئاسية واستفتاء على تعديلات دستورية وأن يقبلوا بالإصلاحات.