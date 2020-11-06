ناصر جابي في "بلا قيود" إعلام مفتوح وعدالة مستقلة للنقاش حول انتقال ديمقراطي سلس

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ناصر جابي في "بلا قيود" إعلام مفتوح وعدالة مستقلة للنقاش حول انتقال ديمقراطي سلس

دعا الدكتور ناصر جابي الأكاديمي والناشط في الحراك في الجزائر السلطة في بلاده إلى الدخول في حوار مع الجزائريين ومع الأحزاب السياسية للخروج مما يصفه بالمأزق الحالي.

و أوضح جابي أن متطلبات الحوار تتمثل في توفر إعلام مفتوح وعدالة مستقلة وإتاحة حريات فردية وجماعية ليبدأ النقاش حول انتقال ديمقراطي سلس يتوافق حوله الجزائريون.

وأضاف جابي أن النظام السياسي في الجزائر ظل يستغل الاختلافات الثقافية والجهوية الموجودة في المجتمع الجزائري ، ويسيرهم من خلال نقاط ضعفهم والحديث عن الهوية مما أدى إلى استفزاز العنصر الأنثروبولوجي للمجتمع.

ويرى جابي أن الجزائريين تجاوزوا تلك الاختلافات من خلال التزاوج بين الهويات الجزائرية المختلفة .