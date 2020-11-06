فيروس كورونا: "قلق" على الاقتصاد الأمريكي وأوروبيون يهتفون ضد "الإغلاق الثاني"

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فيروس كورونا: "قلق" على الاقتصاد الأمريكي وأوروبيون يهتفون ضد "الإغلاق الثاني"

تعيش الولايات المتحدة حالة من "حبس الأنفاس" انتظارا لنتيجة السباق الرئاسي وترقبا لحصيلة إصابات يومية بسبب "الوباء" وتحذيرات من "الفيدرالي الأمريكي" على وضع الاقتصاد.

وأوروبا، الارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا مستمر مصحوبا بمظاهرات في عدد من المدن الأوروبية تهتف ضد "الإغلاق الثاني" باعتباره مضرا بالحالة الاقتصادية المعيشية.

أما ولاية فيكتوريا الأسترالية: بلا إصابات أووفيات حاليا في زمن الوباء العالمي.

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