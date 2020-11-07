فيروس كورونا: بريطانيا تفرض "حظرا" على القادمين من الدانمارك عقب إصابات جديدة من "المنك"

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فيروس كورونا: بريطانيا تفرض "حظرا" على القادمين من الدانمارك عقب إصابات جديدة من "المنك"

الدانمارك تصف إصابات فيروس كورونا المرتبطة بحيوان "المنك" الموجود بأراضيها بأنها "أمر خطير"

في ليفربول الإنجليزية التي يصل فيها معدل الاصابات ضعف المتوسط مقارنة بإنجلترا، برنامج جديد لفحص سكان المدينة كافة

البحرين تعلن الموافقة على استخدام طاريء للقاح تحت التجربة

والإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيران تتخطى تسعة آلاف

هذه الموضوعات تستمعون إليها في هذه الحلقة من بودكاست "غرفة أخبار كورونا"

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