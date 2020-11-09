أبطال "خارقون" من عالم آخر يستهوون الشباب العربي

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أبطال "خارقون" من عالم آخر يستهوون الشباب العربي

يستهوي أبطال من فنون "المانغا" و الأنيمي" -الرسوم المتحركة و القصص المصورة اليابانية- شريحة واسعة من الشباب حول العالم، فما مدى انتشارها وتأثيرها على الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهل سنرى إنتاجات محلية وباللغة العربية؟

تستضيف حلقة بي بي سي إكسترا ديما طرقان وهي مخرجة النسخة العربية من فيلم "مغامرة الديجيتال: التطور الأخير"، إضافة إلى سفيان بلعسكري وهو مؤلف قصص مصورة ومهندس مدني مقيم في فرنسا.

كما تزور كاميرا البرنامج مدرسة الأنمي الأقدم في اليابان حيث يتعلم الطلاب كيفية صناعة وتحريك شخصيات وأبطال هذا الفن.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.