كيف تساعد الأقمار الاصطناعية متناهية الصغر في دراسة المناخ والتغيرات البيئية على الأرض؟

تتحدث داليا حيدر مع أحد علماء جامعة UPC في مدينة برشلونة للتعرف على مشروع يراقب التغيرات المناخية من خلال إرسال قمرين اصطناعيين صغيرين إلى الفضاء.