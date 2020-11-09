كيف تساعد الأقمار الاصطناعية متناهية الصغر في دراسة المناخ والتغيرات البيئية على الأرض؟
كيف تساعد الأقمار الاصطناعية متناهية الصغر في دراسة المناخ والتغيرات البيئية على الأرض؟
تتحدث داليا حيدر مع أحد علماء جامعة UPC في مدينة برشلونة للتعرف على مشروع يراقب التغيرات المناخية من خلال إرسال قمرين اصطناعيين صغيرين إلى الفضاء.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو: BBC4Tech@
حساب داليا حيدر على تويتر: DaliaHaidarTV@
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