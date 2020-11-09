مشروع يسعى إلى ابتكار بشرة للإنسان الآلي مشابهة لبشرة الإنسان
مشروع يسعى إلى ابتكار بشرة للإنسان الآلي مشابهة لبشرة الإنسان
من جامعة TUM في مدينة ميونخ الألمانية، يطلع أنيس القديحي من خلال حديثه مع البروفيسور جوردون تشينغ على مشروع يسعى إلى ابتكار بشرة للإنسان الآلي مشابهة لبشرة الإنسان.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو: BBC4Tech@
صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@
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