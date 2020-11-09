مشروع يسعى إلى ابتكار بشرة للإنسان الآلي مشابهة لبشرة الإنسان

من جامعة TUM في مدينة ميونخ الألمانية، يطلع أنيس القديحي من خلال حديثه مع البروفيسور جوردون تشينغ على مشروع يسعى إلى ابتكار بشرة للإنسان الآلي مشابهة لبشرة الإنسان.