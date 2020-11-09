فيروس كورونا: لقاح "فايزر" و"بيونتيك" يحقق نتائج رائعة ... والتوزيع "قبل نهاية العام"

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فيروس كورونا: لقاح "فايزر" و"بيونتيك" يحقق نتائج رائعة ... والتوزيع "قبل نهاية العام"

شركتا "فايزر" الأمريكية و "بيونتيك" الألمانية أعلنتا نتائج التحليل المبدئي لنتائج المرحلة الثالثة من اختبارات لقاح كوفيد 19 على البشر، والأسهم العالمية تصعد بشكل جماعي خاصة أسهم شركات الطيران.

وستسعى الشركتان للحصول على موافقة إدارة "الغذاء والدواء" الأمريكية نهاية الشهر الجاري للبدء بعمليات الإنتاج والتي قد تصل إلى خمسين مليون جرعة بنهاية العام الجاري وما يتجاوز مليار جرعة بنهاية 2021.

وتعليقا على هذا الخبر غرد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قائلا :"ياله من خبر رائع"، أما الرئيس المنتخب "جو بايدن" فقد رحب بالأخبار مع تشديده على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وخاصة قناع الوجه.

هذا في وقت تستعد مصر لموجة ثانية من الوباء، فقد خرجت وزيرة الصحة المصرية "د/هالة زايد" بمجموعة من القرارات لمواجهة ارتفاع محتمل في الأعداد والوفيات خلال الشهرين المقبلين.

هذه الموضوعات تستمعون إليها في هذه الحلقة من بودكاست "غرفة أخبار كورونا"

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