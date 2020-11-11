"إسأل مجرّب"

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"إسأل مجرّب"

مع تزايد عداد الإصابات، يعيش ملايين الاشخاص حول العالم هاجس وباء كورونا. ملايين الأشخاص أصيبوا بالوباء، وملايين آخرين ربما بانتظار أن يأت دورهم بالإصابة.

بحسب منظمة الصحة العالمية فإن واحدا من كل 10 أشخاص حول العالم ربما يكون قد أصيب بالوباء.

ولكن ماذا عن الذي لم يصب بعد؟ هل الإصابة أصبحت قادمة حتما؟ ولا مفرّ منها؟

في "دنيانا" هذا الأسبوع نتحدث عن هذا الوباء الذي شغل العالم وأودى بحياة الكثيرين. فماذا يعني أن نكون مصابين بالوباء؟ وماذا يعني أن يكون شخصا من ذوي الإعاقة مصابا بالوباء أو ربما بإنتظار الإصابة به؟ ما هي الآلام التي نشعر بها؟ وكيف يتعامل الأشخاص من الذين لم يصابوا بعد مع الضغوطات النفسية والقلق؟ تجيب المشاركات عن هذه الأسئلة وسواها إنطلاقا من تجاربهن الشخصية.

"دنيانا" هذا الأسبوع مع أمال شريف مصممة غرافيك وناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من لبنان، عزيزة سبيتي عداءة وبطلة منتخب لبنان لألعاب القوى، منال خضر ناشطة ثقافية من فلسطين وهبة شكري طبيبة وناشطة من الصومال.