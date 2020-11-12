قليل من الطعام... كثير من السياسة!

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قليل من الطعام... كثير من السياسة!

مائدة الطعام الفلسطينية هي بطل حلقة سينما بديلة لهذا الأسبوع. هنا يكون الحديث بالطبع عن المقادير وطريقة الإعداد ولكن أيضا عن الاحتلال والهوية والانتماء.

فيلم 'مقلوبة' للمخرج الفلسطيني نيكولا داموني يظهر الخلاف القائم بين الفلسطينيين منذ أجيال حول طريقة إعداد هذا الطبق. ولكنه يُظهر أيضاً واقع الاحتلال الذي يفرض نفسه على حياتهم.

في فيلم 'ملوخية' تجتمع عائلة المخرجة لاريسا صنصور حول مائدة عشاء على سطح يطل على مدينة بيت لحم. صنصور قالت لسينما بديلة إن الطبق المتربع على المائدة، 'الملوخية'، اتخذ بعداً سياسياً منذ عام 2006 بعد ارتفاع الجدار الفاصل الذي حال دون نقل المنتجات الزراعية المحلية بين المناطق الفلسطينية.

أما في فيلم "العشاء"، تبحث المخرجة ميس دروزة عن مذاق وطنها فلسطين، الذي لم تكن قد زارته بعد.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).