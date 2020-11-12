البلاستيك يهدد البيئة: ما مسؤولية الأفراد؟

نجحت المبادرة التي دشنتها إحدى سلاسل السوبر ماركت الشهيرة في سنغافورة بتوفير حوالي خمسة عشر مليون كيس بلاستيك غيرِ قابل للتحلل خلال عام واحد. ولا تعد هذه المبادرة الوحيدة فهناك الكثير منها حول العالم، منها مؤخراً مبادرة وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد التي أطلقت حملة تجريبية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في جنوب سيناء لحمايةِ البيئة البحرية. فلماذا لا تزال الكثير من المصانع تنتج الأكياس البلاستيكية المضرةَ للبيئة؟